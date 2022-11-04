В Уфе состоится ярмарка «Добрая Республика» в рамках форума «Ломая барьеры»

В башкирской столице пройдет ярмарка "Добрая республика". Мероприятие запланировано с 8 по 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда Башкирии.

Ярмарка пройдет в рамках форума-выставки "Ломая барьеры". На ярмарке «Добрая Республика» творческие изделия своих подопечных представит Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также 11 некоммерческих организаций региона.