В Уфе состоится ярмарка «Добрая Республика» в рамках форума «Ломая барьеры»

В башкирской столице пройдет ярмарка "Добрая республика". Мероприятие запланировано с 8 по 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда Башкирии.
Ярмарка пройдет в рамках форума-выставки "Ломая барьеры". На ярмарке «Добрая Республика» творческие изделия своих подопечных представит Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также 11 некоммерческих организаций региона.
На мероприятии жители могут приобрести разнообразные изделия из глины, гипса, шерсти и других материалов, а также вязаные игрушки, куклы, натуральную косметику ручной работы, украшения из бисера, пастилу и другие товары.