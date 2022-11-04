В Башкирии волонтеры-шаймуратовцы помогают матери мобилизованного делать ремонт

Не только словами, но и реальными делами. Активисты волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова продолжают помогать семьям мобилизованных граждан. Сегодня волонтеры навестили маму одного из военнослужащих, которая теперь в одиночку вынуждена справляться с хозяйством.

Шаймуратовцы поздравили её с Днем народного единства и вручили продуктовые наборы. Сегодня же к ней в гости пришла команда волонтёров, чтобы помочь подготовить одну из комнат квартиры к поклейке обоев. Сын женщины планировал сделать ремонт, но не успел в связи с мобилизацией.

Мы моем стены, моем потолок от пыли после ремонта, снимаем старые обои. Подготавливаем стены к поклейке новых. – Кто будет клеить? – Еще неизвестно: либо мы, либо, если мы найдем кого-то профессионального, кто имеет опыт в этой сфере, то они уже будут клеить.

Алсу Юлмухаметова, активист волонтёрского штаба им. Минигали Шаймуратова
Фото №1 - В Башкирии волонтеры-шаймуратовцы помогают матери мобилизованного делать ремонт
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