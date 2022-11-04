В Башкирии волонтеры-шаймуратовцы помогают матери мобилизованного делать ремонт

Мы моем стены, моем потолок от пыли после ремонта, снимаем старые обои. Подготавливаем стены к поклейке новых. – Кто будет клеить? – Еще неизвестно: либо мы, либо, если мы найдем кого-то профессионального, кто имеет опыт в этой сфере, то они уже будут клеить.

Алсу Юлмухаметова, активист волонтёрского штаба им. Минигали Шаймуратова