В Башкирии волонтеры-шаймуратовцы помогают матери мобилизованного делать ремонт

Не только словами, но и реальными делами. Активисты волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова продолжают помогать семьям мобилизованных граждан. Сегодня волонтеры навестили маму одного из военнослужащих, которая теперь в одиночку вынуждена справляться с хозяйством.
Шаймуратовцы поздравили её с Днем народного единства и вручили продуктовые наборы. Сегодня же к ней в гости пришла команда волонтёров, чтобы помочь подготовить одну из комнат квартиры к поклейке обоев. Сын женщины планировал сделать ремонт, но не успел в связи с мобилизацией.