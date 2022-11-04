В Уфе прошел Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери

Священнослужители и прихожане после причастия из храмов и церквей направились в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник Казанской иконы православные верующие отмечают дважды в год: 21 июля – в память о явлении иконы в 1579 году, когда во время крупного пожара она осталась нетронута огнём, и 4 ноября – в честь дня освобождения Москвы от поляков в 1612 году.