В Уфе прошел Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери

Православные верующие празднуют день Казанской иконы Божией Матери. В Уфе прошёл Крестный ход.
Священнослужители и прихожане после причастия из храмов и церквей направились в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник Казанской иконы православные верующие отмечают дважды в год: 21 июля – в память о явлении иконы в 1579 году, когда во время крупного пожара она осталась нетронута огнём, и 4 ноября – в честь дня освобождения Москвы от поляков в 1612 году.
На протяжении всего пути прихожане читали молитвы. Православные верующие завершили Крестный ход перед Кафедральным собором Рождества Пресвятой Богородицы, где уже могли приложиться к иконе Божией Матери.