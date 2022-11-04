Проект телеканала «Тамыр» стал победителем конкурса «Герой нашего времени»

Вдохновляет и учит не сдаваться. Проект телеканала «Тамыр» «Преград.net» победил во всероссийском конкурсе социально-значимых программ «Герой нашего времени». Героиней выпуска, покорившего жюри, стала Милана Буркина – девочка из Стерлитамака с диагнозом ДЦП. Съемочная группа канала рассказала о девочке, которая, несмотря на проблемы со здоровьем, уверенно идёт к своей цели. Программа стала победителям в номинации «Цена жизни».

После этих съёмок любимицей многих стала уже сама Милана. Малышка, рано появившаяся на свет весом всего полтора килограмма, уже имела огромную волю и сильное желание жить. Шансов врачи почти не давали. И уж точно никто не предполагал, что спустя 10 лет на неё завороженно будет смотреть зрительский зал. Казалось бы, там, где даже взрослые опустят руки, она уверено делает шаг вперёд.

Сначала нужно научиться ходить. Нельзя лениться, иначе ты никогда не добьешься своей цели. Милана Буркина

И она знает, о чём говорит. О том, как малышка каждый день выходит на борьбу с собой, съемочная группа телеканала «Тамыр» рассказала в одном из выпусков передачи «Преград.net». Программа тронула не только сердца авторов и телезрителей, но и жюри всероссийского конкурса «Герой нашего времени».

Статуэтку журналисты телеканала «Тамыр» передали Милане уже в зале кинотеатра «Родина», где на большом экране состоялся показ программы. Над проектом работали режиссер Айгуль Малбаева, редактор Татьяна Никитина и оператор Равшан Артыков.

Редко бывает, что мы так легко отрабатываем. Все делали на одном дыхании, настолько она приятная девочка и приятно с ней работать. Айгуль Малбаева, режиссёр детско-юношеского телеканала «Тамыр»

Человек невероятной души, человек очень интересный, и хочется, чтобы жители республики и всей страны узнали о таких сильных духом людях, на которых хочется смотреть, вдохновляться и брать с них пример. Татьяна Никитина, редактор детско-юношеского телеканала «Тамыр»

Мы не ожидали, что попадем на большой экран, что фильм о нас прогремит за пределами республики. Все понравилось, положительные впечатления. Спасибо, что обратили внимание на наших деток и на нашу жизнь. Алёна Буркина, мама Миланы

На показе фильма сдержать слёзы было трудно не только зрителям, но и авторам, которые программу видят не в первый раз.

У меня слезы сразу навернулись. Живем хорошо, руки-ноги есть, а еще чем-то недовольны. А тут девочка с ДЦП своей волей к жизни, к счастью, к самореализации показывает такой пример. Замечательно, что телеканал сумел это так снять. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан