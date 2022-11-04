Проект телеканала «Тамыр» стал победителем конкурса «Герой нашего времени»

Вдохновляет и учит не сдаваться. Проект телеканала «Тамыр» «Преград.net» победил во всероссийском конкурсе социально-значимых программ «Герой нашего времени». Героиней выпуска, покорившего жюри, стала Милана Буркина – девочка из Стерлитамака с диагнозом ДЦП. Съемочная группа канала рассказала о девочке, которая, несмотря на проблемы со здоровьем, уверенно идёт к своей цели. Программа стала победителям в номинации «Цена жизни».
После этих съёмок любимицей многих стала уже сама Милана. Малышка, рано появившаяся на свет весом всего полтора килограмма, уже имела огромную волю и сильное желание жить. Шансов врачи почти не давали. И уж точно никто не предполагал, что спустя 10 лет на неё завороженно будет смотреть зрительский зал. Казалось бы, там, где даже взрослые опустят руки, она уверено делает шаг вперёд.
И она знает, о чём говорит. О том, как малышка каждый день выходит на борьбу с собой, съемочная группа телеканала «Тамыр» рассказала в одном из выпусков передачи «Преград.net». Программа тронула не только сердца авторов и телезрителей, но и жюри всероссийского конкурса «Герой нашего времени».
Статуэтку журналисты телеканала «Тамыр» передали Милане уже в зале кинотеатра «Родина», где на большом экране состоялся показ программы. Над проектом работали режиссер Айгуль Малбаева, редактор Татьяна Никитина и оператор Равшан Артыков.
На показе фильма сдержать слёзы было трудно не только зрителям, но и авторам, которые программу видят не в первый раз.
Милана очень хочет стать знаменитой, и ей это неплохо удаётся. Особенная девочка, говорят те, кто с ней знаком. И особенность – это не про ДЦП, это про силу воли. А у девочки, мечтающей стать балериной, она безгранична.