29 проектов Башкирии стали победителями туристской премии «Маршрут года»

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В рамках Международного форума по этнотуризму в Уфе подвели итоги и наградили лучших. Всего на конкурс поступило почти 600 заявок из 67 регионов страны.

Башкортостан завоевал рекордное количество наград в различных номинациях. К примеру, гран-при республика взяла за лучшую музейную экскурсию, за лучший маршрут для пожилых, а также для людей с ОВЗ и другие проекты.