29 проектов Башкирии стали победителями туристской премии «Маршрут года»

башкирии
В рамках Международного форума по этнотуризму в Уфе подвели итоги и наградили лучших. Всего на конкурс поступило почти 600 заявок из 67 регионов страны.
Башкортостан завоевал рекордное количество наград в различных номинациях. К примеру, гран-при республика взяла за лучшую музейную экскурсию, за лучший маршрут для пожилых, а также для людей с ОВЗ и другие проекты.
Лидерские позиции в конкурсе, уверены в руководстве профильного ведомства, хорошо скажутся на развитии туристской отрасли региона.