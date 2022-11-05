Кадеты из Башкирии отправились в Самару на Парад памяти

Кадеты из нашей республики примут участие в Параде памяти. Для этого сегодня в Самару отправились более 50 учащихся уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева.
Парад памяти проходит в Самаре в 12-й раз. Он посвящен торжественному шествию, которое состоялось на площади Куйбышева в 1941 году.
Солдатская выправка, отточенный до мелочей строевой шаг. Перед отправкой на парад в Самару – заключительная тренировка на платцу родного кадетского корпуса в уфимском Затоне. 53-м десятиклассникам уфимской школы с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева выпала честь представлять на Параде памяти нашу республику.
Парад памяти пройдет в Самаре в 12-й раз. Он посвящен шествию, которое состоялось на площади Куйбышева в 1941 году. Тогда в нем приняли участие 25 тысяч военных и более 170 тысяч гражданских. Парад в Куйбышеве являлся дублером московского парада. Кадеты уфимской школы-интерната имени Мусы Гареева участвуют в реконструкции исторического торжественного шествия с 2015 года.
Перед самым отъездом – плотный завтрак. Хотя на счет еды как в пути, так и во время пребывания в Самаре ребятам беспокоится не стоит. Питание и все организационные моменты решены, говорит руководство учебного заведения. Сами кадеты ожидают получить от поездки максимум положительных эмоций.
В Самару уфимские кадеты отправились на двух комфортабельных автобусах. 6 ноября ребята примут участие в генеральной репетиции, а 7 ноября состоится реконструкция Парада памяти.