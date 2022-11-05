Кадеты из Башкирии отправились в Самару на Парад памяти

Кадеты из нашей республики примут участие в Параде памяти. Для этого сегодня в Самару отправились более 50 учащихся уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева.

Парад памяти проходит в Самаре в 12-й раз. Он посвящен торжественному шествию, которое состоялось на площади Куйбышева в 1941 году.

Солдатская выправка, отточенный до мелочей строевой шаг. Перед отправкой на парад в Самару – заключительная тренировка на платцу родного кадетского корпуса в уфимском Затоне. 53-м десятиклассникам уфимской школы с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева выпала честь представлять на Параде памяти нашу республику.

Тренировались долго, готовили строевую выучку. Ильяс Латыпов, кадет

Парад памяти пройдет в Самаре в 12-й раз. Он посвящен шествию, которое состоялось на площади Куйбышева в 1941 году. Тогда в нем приняли участие 25 тысяч военных и более 170 тысяч гражданских. Парад в Куйбышеве являлся дублером московского парада. Кадеты уфимской школы-интерната имени Мусы Гареева участвуют в реконструкции исторического торжественного шествия с 2015 года.

У ребят обширная программа. Там будет экскурсия по достопримечательностям Самары. И город посмотрят, и себя покажут, и поучаствуют в реконструкции парада 1941 года. Фаниль Султангулов, директор Уфимской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой ИМ. Мусы Гареева

Перед самым отъездом – плотный завтрак. Хотя на счет еды как в пути, так и во время пребывания в Самаре ребятам беспокоится не стоит. Питание и все организационные моменты решены, говорит руководство учебного заведения. Сами кадеты ожидают получить от поездки максимум положительных эмоций.

Не каждый день так ездим. Учили песни, постоянно тренировали строевую подготовку, не давали себе ни дня отдыхать. День знаменательный для нас, нужно выложиться на все 100%. Матвей Казаков, кадет