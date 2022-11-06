В Башкирии специалисты рассказали, где самая низкая рождаемость

В Башкирии с января по август 2022 года на свет появились 24 383 ребенка. Коэффициент рождаемости в среднем по республике составил 9,2 на 1 000 населения.
В 32 муниципалитетах показатель рождаемости больше, а в 31 – меньше. Высокий уровень рождаемости зафиксирован в Бурзянском, Баймакском, Абзелиловском, Иглинском и Уфимском районах. Там 12,3 - 15,6 новорожденных на 1000 населения. Об этом сообщает Башстат.
Ведомство также установило, в каких муниципалитетах рождаемость ниже всего. Меньше всего детей родилось в Ермекеевском районе. Там на каждую 1000 родилось 6 детей. Также низкая рождаемость в Федоровском, Стерлибашевском районах, Кумертау и Салавате.