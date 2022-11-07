В Башкирии наградили волонтеров и участников гуманитарных миссий по поддержке бойцов СВО

В правительстве Башкирии сегодня чествовали участников гуманитарных миссий по поддержке башкирских отрядов. Спасатели, пожарные, водители, предприниматели – чуть более 20 человек, оказавших реальную помощь и в части благоустройства быта, и для выполнения поставленных задач бойцов.

На место проведения СВО отрядам Шаймуратова и Доставалова направлены теплые вещи, транспорт, квадрокоптеры, тепловизоры и другое необходимое оборудование.