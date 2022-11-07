«Башавтотранс» начал обновлять парк туристических автобусов

Два новых автобуса туристического класса пополнили автопарк «Башавтотранса». Сегодня глава республики вручил ключи от нового транспорта водителям предприятия. Тему обновления автопарка, задействованного на дальних маршрутах, ранее поднимали на совещаниях у руководителя республики.
Автобусы, выполняющие большие рейсы, не должны эксплуатироваться более 10 лет, отметил Радий Хабиров. По его словам, это лишь первая партия подобного транспорта – обновление будет продолжаться.
В китайских автобусах «Ютонг» – 51 место. Туристический класс подразумевает комфортное размещение пассажиров: в автобусах есть регулируемые сидения, индивидуальные USB-разъемы, холодильник, большой багажный отсек. Водители также ощутят удобство управления транспортом.