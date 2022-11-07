Жители Аургазинского района благоустраивают село в рамках ППМИ

Жители села Наумкино в Аургазинском районе через участие в программе поддержки местных инициатив благоустраивают село. В этом году благодаря активности сельчан в порядок привели памятник и обелиск погибшим воинам Великой Отечественной войны.
В Наумкино проживают в основном представители чувашского, мордовского и татарского народов. Их объединяет одно – желание, чтобы их деревня была самой лучшей.
В предыдущие годы благодаря активности сельчан в местном доме культуры заменили окна, отремонтировали систему отопления и обновили потолок в актовом зале. Теперь проводить концерты стало более комфортно. А мордовский фольклорный ансамбль «Килейне» в этих стенах будет готовиться к новым победам на республиканских конкурсах.