Жители Аургазинского района благоустраивают село в рамках ППМИ

Жители села Наумкино в Аургазинском районе через участие в программе поддержки местных инициатив благоустраивают село. В этом году благодаря активности сельчан в порядок привели памятник и обелиск погибшим воинам Великой Отечественной войны.

В Наумкино проживают в основном представители чувашского, мордовского и татарского народов. Их объединяет одно – желание, чтобы их деревня была самой лучшей.