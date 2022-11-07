В Башкирии коммунисты отпраздновали 105-ю годовщину Октябрьской революции

Коммунисты предложили сделать 7 ноября нерабочим днём. Партия направила соответствующее предложение в правительство. Таким образом инициаторы хотят восстановить праздник в честь годовщины Октябрьской революции. Сейчас дату отмечают у памятников Ленину, в музеях. С 1918 года некоторое время 7 ноября был выходным днём, проходили парады и демонстрации.

Красный галстук, когда-то незаменимый атрибут школьника, сегодня как символический аксессуар в честь памятной даты. Условно ребята теперь пионеры. Ещё утром они были просто третьеклассниками, теперь произнесли клятву и взяли ответственность.

Годовщина Октябрьской революции приходится на 7 ноября уже по современному календарю. Её итогом 105 лет назад стало свержение Временного правительства и установление советской власти.

В годы советской власти советским государством были приняты такие льготы, как бесплатное образование, здравоохранение, лечение, отдых, и любой работающий гражданин Советского Союза имел право на получение бесплатного жилья. Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского республиканского комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Республики Башкортостан