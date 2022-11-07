В Оренбурге скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

В возрасте 58 лет умер композитор и основатель культовой музыкальной группы конца прошлого столетия "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Мужчина скончался в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба организации "Уралконцерт".

По предварительным данным, причиной смерти композитора стал сердечный приступ. Предположительно, у мужчины оторвался тромб.

Уточняется, что Сергей Кузнецов умер у себя дома в 18:00 по местному времени. По информации концертной организации, Кузнецов всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом легендарной группы Юрием Шатуновым.