В Оренбурге скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

В возрасте 58 лет умер композитор и основатель культовой музыкальной группы конца прошлого столетия "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Мужчина скончался в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба организации "Уралконцерт".
По предварительным данным, причиной смерти композитора стал сердечный приступ. Предположительно, у мужчины оторвался тромб.
Уточняется, что Сергей Кузнецов умер у себя дома в 18:00 по местному времени. По информации концертной организации, Кузнецов всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом легендарной группы Юрием Шатуновым.
Сергей Кузнецов родился в Медногорске, с 13 лет увлекался музыкой, играя различные композиции на фортепиано, а также сочинял собственные мелодии. Кроме известной группы "Ласковый май", у Сергея были такие проекты как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.