«Башавтотранс» запустил проект «Уфа – город трудовой доблести»

Один из автобусов 51-го маршрута оформили в исторической тематике. В салоне автобуса разместили архивные фотографии военных лет. На них можно увидеть трудовой подвиг уфимцев, трудившихся в тылу.
Цеха предприятий, сбор помощи, зяблевая пахота и, конечно же, встреча солдат-победителей. Поездки теперь становятся интереснее.
Снаружи автобуса тоже есть тематические наклейки. В частности, фигура стелы, установленной на въезде в город, а также информация о трудовом подвиге уфимцев. Это совместный проект «Башавтотранса» и республиканского музея Боевой Славы, который предоставил архивные материалы.