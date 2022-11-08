«Башавтотранс» запустил проект «Уфа – город трудовой доблести»

Один из автобусов 51-го маршрута оформили в исторической тематике. В салоне автобуса разместили архивные фотографии военных лет. На них можно увидеть трудовой подвиг уфимцев, трудившихся в тылу.

Цеха предприятий, сбор помощи, зяблевая пахота и, конечно же, встреча солдат-победителей. Поездки теперь становятся интереснее.