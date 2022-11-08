В Башкирии не будет полного лунного затмения

8 ноября в некоторых странах будет видно полное лунное затмение. К сожалению, в Башкирии за удивительным космическим явлением понаблюдать не удастся.
Почти четыре часа Луна будет проходить сквозь земную тень и на ночной стороне Земли жители Америки, Азии и Северной Европы увидят полное лунное затмение.
Лунные затмения происходят только во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и Луна, двигаясь по орбите, оказывается в тени, отбрасываемой Землёй. Лунное затмение видно на всем ночном полушарии Земли и для всех точек этого полушария оно начинается и заканчивается в один и тот же момент.
Фото: Уфимский планетарий.