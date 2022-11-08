В Башкирии не будет полного лунного затмения

8 ноября в некоторых странах будет видно полное лунное затмение. К сожалению, в Башкирии за удивительным космическим явлением понаблюдать не удастся.

Фото №1 - В Башкирии не будет полного лунного затмения

Почти четыре часа Луна будет проходить сквозь земную тень и на ночной стороне Земли жители Америки, Азии и Северной Европы увидят полное лунное затмение.

К сожалению, полного затмения в Башкортостане не будет видно, поскольку Луна в это время будет под горизонтом. Мы сможем наблюдать только окончание затмения: у нас Луна появится над горизонтом, когда уже большая её часть выйдет из земной тени. Луна взойдёт в 17:20 по уфимскому времени — за полчаса до окончания затмения, и в это время 0,34 часть лунного диска ещё будет находиться в тени Земли. Нам представится возможность пронаблюдать, как Луна окончательно покинет земную тень.

пресс-служба Уфимского планетария 

Лунные затмения происходят только во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и Луна, двигаясь по орбите, оказывается в тени, отбрасываемой Землёй. Лунное затмение видно на всем ночном полушарии Земли и для всех точек этого полушария оно начинается и заканчивается в один и тот же момент.

Фото: Уфимский планетарий. 

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