В Башкирии не будет полного лунного затмения

К сожалению, полного затмения в Башкортостане не будет видно, поскольку Луна в это время будет под горизонтом. Мы сможем наблюдать только окончание затмения: у нас Луна появится над горизонтом, когда уже большая её часть выйдет из земной тени. Луна взойдёт в 17:20 по уфимскому времени — за полчаса до окончания затмения, и в это время 0,34 часть лунного диска ещё будет находиться в тени Земли. Нам представится возможность пронаблюдать, как Луна окончательно покинет земную тень.

пресс-служба Уфимского планетария