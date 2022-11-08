Жители Башкирии увидят противостояние Урана с Солнцем

9 ноября жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного астрономического явления. В 11:18 по московскому времени Уран вступит в противостояние с Солнцем.

Противостоянием называют положение планеты, когда она оказывается на одной прямой с Солнцем и Землёй. Планета Земля будет находиться между Ураном и звездой. Уран будет виден в таком положении всю ночь.