Жители Башкирии увидят противостояние Урана с Солнцем

9 ноября жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного астрономического явления. В 11:18 по московскому времени Уран вступит в противостояние с Солнцем.
Противостоянием называют положение планеты, когда она оказывается на одной прямой с Солнцем и Землёй. Планета Земля будет находиться между Ураном и звездой. Уран будет виден в таком положении всю ночь.
Расстояние от Земли до Урана в этот момент составит 2,796 млрд км, что в 19 раз дальше расстояние от Земли до Солнца. Яркость планеты достигнет максимального значения +5,6 m звездных величин, а видимый диаметр -4,0 угловых секунды.
Фото: Уфимский планетарий.