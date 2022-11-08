Жители Башкирии увидят противостояние Урана с Солнцем

9 ноября жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного астрономического явления. В 11:18 по московскому времени Уран вступит в противостояние с Солнцем.

Фото №1 - Жители Башкирии увидят противостояние Урана с Солнцем

Противостоянием называют положение планеты, когда она оказывается на одной прямой с Солнцем и Землёй. Планета Земля будет находиться между Ураном и звездой. Уран будет виден в таком положении всю ночь.

Расстояние от Земли до Урана в этот момент составит 2,796 млрд км, что в 19 раз дальше расстояние от Земли до Солнца. Яркость планеты достигнет максимального значения +5,6 m звездных величин, а видимый диаметр -4,0 угловых секунды.

Фото №2 - Жители Башкирии увидят противостояние Урана с Солнцем

Момент противостояния — наилучший период наблюдения за планетой, так как в это время Уран максимально сближается с Землей, а следовательно, диаметр планеты на небе будет большим.

пресс-служба Уфимского планетария 

Фото: Уфимский планетарий. 

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