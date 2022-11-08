Из Уфы в зону проведения СВО отправились две машины с гумпомощью

Из Уфы в зону проведения военной операции отправились два УАЗа с гуманитарной помощью. Обе машины предназначены для бойцов батальона имени Шаймуратова. Один из внедорожников приобрели активисты инициативной группы «Помощь нашим ребятам».

Они же сформировали часть гуманитарного груза, который на территорию СВО доставит солдат шестой роты батальона имени Шаймуратова с позывным «Сарва». Боец, получивший осколочное ранение и проходивший лечение в Уфе, после восстановления вновь возвращается на передовую. Вместе с ним несколько его сослуживцев.

Возвращаюсь обратно на СВО, везем гуманитарку, посылки от родных, чтобы лично каждому из бойцов доставить весточку из дома. Огромное спасибо ребятам, которые помогли.

Инициативную группу в соцсетях «Помощь нашим ребятам» создали лишь в начале сентября. В её ряды уже вступили порядка 150 человек. Менее чем за месяц они собрали 600 тысяч рублей. На эти деньги были закуплены медикаменты, тепловизоры и много других нужных на передовой вещей, в том числе автомобиль УАЗ.