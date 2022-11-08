В Уфе полиция проведет проверку в одном из массажных салонов

В башкирской столице полиция проверит деятельность одного из массажных салонов, на который жалуются многие жители дома, где он расположен. Уфимцы уверены, что сотрудницы оказывают не только массажные услуги, но и интимные.
В своих жалобах, жильцы неоднократно упоминали довольных клиентах массажного салона, которые возле подъезда активно обсуждают оказанный им «релакс». Под окнами дети якобы находят использованные предметы контрацепции.
По обращениям жителей многоквартирного дома, было решено обратить внимание на ситуацию и провести проверку. По результатам будет принято соответствующее правовое решение.