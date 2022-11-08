В Башкирии планируют привлечь инвестора для строительства производства кормов

В Башкирии планируют привлечь инвесторов для строительства производства кормов для животных. Расположить организацию планируется на территории особой экономической зоны «Алга».

Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов, инвестор сможет производить как стандартные, так и специализированные ветеринарные корма. Для инвестора также определены финансово-экономические показатели предприятия со сроками его реализации и окупаемости.