В Башкирии планируют привлечь инвестора для строительства производства кормов

В Башкирии планируют привлечь инвесторов для строительства производства кормов для животных. Расположить организацию планируется на территории особой экономической зоны «Алга».
По информации пресс-службы регионального правительства, вместе со строительством производства, создадут 23 рабочих места.
Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов, инвестор сможет производить как стандартные, так и специализированные ветеринарные корма. Для инвестора также определены финансово-экономические показатели предприятия со сроками его реализации и окупаемости.