На телеканале БСТ стартует новая программа «Башкирские каникулы»

Сколько литров молока дает «счастливая коза»? И как можно оценить уровень счастья этого милого домашнего животного?
Почему судак из Юмагузинского водохранилища клюет только на удочку красивых девушек?
Можно ли всю жизнь питаться только лапшой из села Воскресенское?
Как можно переплыть всё Нугушское водохранилище без единой тренировки?
И почему ежегодное посещение Мелеузовского района восстанавливает нервную систему?
Вот неполный перечень вопросов, на которые вы получите ответы в первом выпуске новой программы на БСТ — «Башкирские каникулы»!
В эфире БСТ каждое воскресенье в 13:15.