В Уфе стартовала патриотическая эстафета встречи Знамени Победы

Уфа дала старт главной патриотической эстафете страны. Ежегодно 9 ноября принято отмечать Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. В этой связи в уфимском лицее №155 имени Героя Советского Союза Натальи Ковшовой прошла торжественная встреча Знамени Победы, Знамени Государственного комитета обороны и Знамени «Бессмертного полка».

Это – знак уважения и благодарности воинам и труженикам тыла, всем тем, кто сохранил мир и свободу для будущих поколений. По задумке организаторов акция должна способствовать популяризации среди молодежи главных символов победы в Великой Отечественной войне.

Добавилось Знамя Госкомитета обороны, в этом году впервые его принимаем. Для нас это большая честь.

Марина Дмитриева, директор лицея №155 им. Героя Советского Союза Натальи Ковшовой г. Уфы

Мы не должны забывать, какой трагической, какой тяжелой ценой была завоевана эта победа.

Альберт Гильманов, начальник отделения по военно-патриотической работе военного комиссариата Республики Башкортостан

 Знамя Победы – это штурмовой флаг, который 1 мая 1945 г. водрузили над зданием рейхстага в городе Берлине советские воины Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Официальный символ победы будут передавать по эстафете в разные школы республики. Ну а завершится патриотическая акция 9 мая 2023 года.

Лицей №155 уже не первый раз принимает Знамя Победы. Это, конечно, копия знамени, но она уникальна тем, что в 2013 году именно этот стяг возглавлял парад Победы на Красной площади в Москве. Сегодня же был дан старт акции «Знамя Победы». Знамя побывает не только в Уфе, а также в Стерлитамаке, Кумертау и в Салавате.

Вадим Курилов, руководитель штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в РБ
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