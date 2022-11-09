В Уфе стартовала патриотическая эстафета встречи Знамени Победы

Лицей №155 уже не первый раз принимает Знамя Победы. Это, конечно, копия знамени, но она уникальна тем, что в 2013 году именно этот стяг возглавлял парад Победы на Красной площади в Москве. Сегодня же был дан старт акции «Знамя Победы». Знамя побывает не только в Уфе, а также в Стерлитамаке, Кумертау и в Салавате.

Вадим Курилов, руководитель штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в РБ