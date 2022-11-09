В Уфе стартовала патриотическая эстафета встречи Знамени Победы

Уфа дала старт главной патриотической эстафете страны. Ежегодно 9 ноября принято отмечать Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. В этой связи в уфимском лицее №155 имени Героя Советского Союза Натальи Ковшовой прошла торжественная встреча Знамени Победы, Знамени Государственного комитета обороны и Знамени «Бессмертного полка».
Это – знак уважения и благодарности воинам и труженикам тыла, всем тем, кто сохранил мир и свободу для будущих поколений. По задумке организаторов акция должна способствовать популяризации среди молодежи главных символов победы в Великой Отечественной войне.
Знамя Победы – это штурмовой флаг, который 1 мая 1945 г. водрузили над зданием рейхстага в городе Берлине советские воины Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Официальный символ победы будут передавать по эстафете в разные школы республики. Ну а завершится патриотическая акция 9 мая 2023 года.