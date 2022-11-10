В Башкирии проходит Европейская неделя качества

Во второй четверг ноября Башкортостан присоединяется к Всемирному дню качества. В честь этого события с понедельника в регионе проводится неделя качества. Основные мероприятия подготовили в Центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта. Перед сотрудниками ведомства стоит задача, чтобы не было двойных стандартов. В течение недели в ЦСМ будут рассказывать о проводимых ими проверках.
О того, насколько не поскупился на материалы производитель, зависит то, как комфортно будет покупателю. При выборе верхней одежды специалисты рекомендуют не просто смотреть на состав, но и тщательно его прощупать. Одно из ключевых значений имеет материал подклада.
О том, какую одежду носить, чтобы не замерзнуть, в Центре стандартизации знают всё и даже больше. Куртка не должна быть слишком тяжелой, чтобы не потеть при движении. А при выборе искусственных материалов нужно учитывать, что из-за перепадов температур некоторые могут трескаться, например, искусственная кожа. Если на этикетке «еврозима», значит, носить можно до минус десяти градусов, не ниже. В случае с утеплителем производители порой могут менять названия, но суть будет одна и та же.
До конца года в региональном центре Росстандарта откроют лабораторию легкой промышленности. Специалисты смогут в буквальном смысле испытывать одежду на прочность. Сейчас же здесь проводят много других видов работ. Специалисты, например, проверяют точность измерения медицинских приборов, бытовых счетчиков или камер фото- и видеофиксации, которые фиксируют нарушения на дорогах.
Неделя качества проводится традиционно в первой половине ноября. Ну а сразу после ее окончания специалисты начнут подготовку к другому событию. В декабре в Центре стандартизации и метрологии намерены отпраздновать 120-летие с момента образования службы.