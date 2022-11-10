В Башкирии проходит Европейская неделя качества

Легкая, удобная, но в данном случае я для себя такую куртку не купила бы. У нее очень сильная синтетическая подкладка. Если в такой куртке постоянно находиться на улице, вести активные движения, сначала человек очень сильно потеет, а потом охлаждается, и ему становится холодно. Самые лучшие подклады – вискоза. Это полиэфиры, которые немного другого качества.

Наталья Шевчук, инженер по сертификации продукции и систем менеджмента регионального Центра Росстандарта в Башкортостане