В Башкирии проходит Европейская неделя качества

Во второй четверг ноября Башкортостан присоединяется к Всемирному дню качества. В честь этого события с понедельника в регионе проводится неделя качества. Основные мероприятия подготовили в Центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта. Перед сотрудниками ведомства стоит задача, чтобы не было двойных стандартов. В течение недели в ЦСМ будут рассказывать о проводимых ими проверках.

О того, насколько не поскупился на материалы производитель,  зависит то, как комфортно будет покупателю. При выборе верхней одежды специалисты рекомендуют не просто смотреть на состав, но и тщательно его прощупать. Одно из ключевых значений имеет материал подклада.

Легкая, удобная, но в данном случае я для себя такую куртку не купила бы. У нее очень сильная синтетическая подкладка. Если в такой куртке постоянно находиться на улице, вести активные движения, сначала человек очень сильно потеет, а потом охлаждается, и ему становится холодно. Самые лучшие подклады – вискоза. Это полиэфиры, которые немного другого качества.

Наталья Шевчук, инженер по сертификации продукции и систем менеджмента регионального Центра Росстандарта в Башкортостане

О том, какую одежду носить, чтобы не замерзнуть, в Центре стандартизации знают всё и даже больше. Куртка не должна быть слишком тяжелой, чтобы не потеть при движении. А при выборе искусственных материалов нужно учитывать, что из-за перепадов температур некоторые могут трескаться, например, искусственная кожа. Если на этикетке «еврозима», значит, носить можно до минус десяти градусов, не ниже. В случае с утеплителем производители порой могут менять названия, но суть будет одна и та же.

Синтетический утеплитель или нетканое полотно изготавливаются абсолютно по одной технологии. Они все абсолютно одинаковы, изготавливаются по одной технологии, просто названия разных производителей. У каждого свой бренд, свое название.

Наталья Шевчук, инженер по сертификации продукции и систем менеджмента регионального Центра Росстандарта в Башкортостане

До конца года в региональном центре Росстандарта откроют лабораторию легкой промышленности. Специалисты смогут в буквальном смысле испытывать одежду на прочность. Сейчас же здесь проводят много других видов работ. Специалисты, например, проверяют точность измерения медицинских приборов, бытовых счетчиков или камер фото- и видеофиксации, которые фиксируют нарушения на дорогах.

Фото №1 - В Башкирии проходит Европейская неделя качества
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Одна из миссий Росстандарта – доносить до населения социально-важную информацию. Сотрудники регионального центра Росстандарта в Башкортостане регулярно занимаются потребительским просвещением, уже шесть лет проводят Европейскую неделю качества, в раках которой мы информируем населением о проблемах и вопросах качества и обеспечения единства измерений.

Айгуль Шакурова, пресс-секретарь регионального центра Росстандарта в Башкортостане

Неделя качества проводится традиционно в первой половине ноября. Ну а сразу после ее окончания специалисты начнут подготовку к другому событию. В декабре в Центре стандартизации и метрологии намерены отпраздновать 120-летие с момента образования службы.

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