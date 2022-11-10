Жители Башкирии не увидят метеорный поток Тауриды

Жители Башкирии не увидят метеорный поток из-за Луны. Поток Тауриды необычен тем, что состоит из двух потоков – Северные и Южные Тауриды.

Фото №1 - Жители Башкирии не увидят метеорный поток Тауриды

Северные Тауриды действуют с 20 октября по 10 декабря, достигая максимума ночью 12 ноября. Тауриды обладают низкой интенсивностью — 5-10 метеоров в час, но это очень яркие, желтовато-оранжевого цвета и относительно медленные метеоры.

В этом году максимум Северных Таурид ожидается 12 ноября около двух часов ночи, но наблюдению максимума Таурид помешает почти полная Луна, она взойдет вечером в 18.27 по уфимскому времени и будет видна всю ночь, засвечивая небо и не позволяя увидеть более слабые метеоры. В поток Южных Таурид Земля входит 10 сентября и выходит из него 20 ноября.

пресс-служба Уфимского планетария 

Чтобы увидеть наибольшее количество метеоров, наблюдать Тауриды нужно за городом, чтобы городские огни не засвечивали небо и можно было увидеть более слабые метеоры, а значит и большее их количество. И лучше всего наблюдать Тауриды после полуночи, когда созвездие Тельца достаточно высоко поднимается над горизонтом.

Фото: Уфимский планетарий. 

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