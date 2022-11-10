Жители Башкирии не увидят метеорный поток Тауриды

Жители Башкирии не увидят метеорный поток из-за Луны. Поток Тауриды необычен тем, что состоит из двух потоков – Северные и Южные Тауриды.
Северные Тауриды действуют с 20 октября по 10 декабря, достигая максимума ночью 12 ноября. Тауриды обладают низкой интенсивностью — 5-10 метеоров в час, но это очень яркие, желтовато-оранжевого цвета и относительно медленные метеоры.
Чтобы увидеть наибольшее количество метеоров, наблюдать Тауриды нужно за городом, чтобы городские огни не засвечивали небо и можно было увидеть более слабые метеоры, а значит и большее их количество. И лучше всего наблюдать Тауриды после полуночи, когда созвездие Тельца достаточно высоко поднимается над горизонтом.
Фото: Уфимский планетарий.