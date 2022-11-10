Жители Башкирии не увидят метеорный поток Тауриды

В этом году максимум Северных Таурид ожидается 12 ноября около двух часов ночи, но наблюдению максимума Таурид помешает почти полная Луна, она взойдет вечером в 18.27 по уфимскому времени и будет видна всю ночь, засвечивая небо и не позволяя увидеть более слабые метеоры. В поток Южных Таурид Земля входит 10 сентября и выходит из него 20 ноября.

пресс-служба Уфимского планетария