Школьница из Башкирии выиграла миллион рублей в конкурсе

Школьница из Башкирии Карина Башмакова выиграла миллион рублей в конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба администрации Стерлитамака.
Одиннадцатиклассница планирует потратить выигрыш на образование – на репетиторов и онлайн-курсы.
В «Большой перемене» у участников была возможность выбрать одно из 12 направлений-вызовов. Карина остановилась на журналистике.
Всего победителями конкурса среди учеников 11-х классов стали 300 человек со всей России, им вручили по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений для поступления в вузы. 300 учеников 9-10-х классов получили по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.