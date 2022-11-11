Школьница из Башкирии выиграла миллион рублей в конкурсе

Всего победителями конкурса среди учеников 11-х классов стали 300 человек со всей России, им вручили по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений для поступления в вузы. 300 учеников 9-10-х классов получили по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.