Из Башкирии в ЛНР для медиков отправят УАЗ с медикаментами и оборудованием

Деньги на приобретение автомобиля собрали ветераны студенческих строительных отрядов. На оставшиеся после покупки средства оснастили машину носилками и транспортными шинами для эвакуации раненых, укомплектовали медикаментами и перевязочными материалами.

УАЗ высокопроходимый – в зоне боевых действий дорог нормальных нет. К тому же можно до 8 раненых вывезти.

Идея помощи врачам из Башкортостана, которые сейчас несут трудовую вахту в Луганской Народной Республике, родилась на слете ветеранов студенческих строительных отрядов 29 октября. Деньги собрали в течение двух недель, купили в автосалоне автомобиль и подготовили его к рейсу. На Донбасс «буханка» отправится 15 ноября в составе гуманитарного конвоя.