Из Башкирии в ЛНР для медиков отправят УАЗ с медикаментами и оборудованием

Деньги на приобретение автомобиля собрали ветераны студенческих строительных отрядов. На оставшиеся после покупки средства оснастили машину носилками и транспортными шинами для эвакуации раненых, укомплектовали медикаментами и перевязочными материалами.

УАЗ высокопроходимый – в зоне боевых действий дорог нормальных нет. К тому же можно до 8 раненых вывезти.

Виль Тимербулатов, доктор медицинских наук, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам здравоохранения

Идея помощи врачам из Башкортостана, которые сейчас несут трудовую вахту в Луганской Народной Республике, родилась на слете ветеранов студенческих строительных отрядов 29 октября. Деньги собрали в течение двух недель, купили в автосалоне автомобиль и подготовили его к рейсу. На Донбасс «буханка» отправится 15 ноября в составе гуманитарного конвоя.

Фото №1 - Из Башкирии в ЛНР для медиков отправят УАЗ с медикаментами и оборудованием

Мы следим за ситуацией и понимаем медиков: чем быстрее привезут раненого, тем выше шансы его спасти и восстановить здоровье. Поэтому посоветовались, решили скинуться и сегодня отправляем.

Светлана Пронина, председатель Республиканской организации Профсоюза работников образования и науки /2014-2021/
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