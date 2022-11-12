В Уфе пройдет фестиваль «Русская песня» с выставкой народных ремесел

В Уфе проведут традиционный с 2014 года фестиваль «Русская песня». Его организовывает региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана».

Фото №1 - В Уфе пройдет фестиваль «Русская песня» с выставкой народных ремесел

В администрации Уфы рассказали, что к участию приглашаются исполнители русской народной песни, в том числе в авторской обработке. Это могут быть и ансамбли, и хоры, солисты.

В рамках фестиваля также состоится выставка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства, в которой примут участие отдельные мастера и творческие объединения, представляющие различные художественные промыслы: резьбу и роспись по дереву, плетение из растительных материалов, ручную художественную вышивку, ручное ткачество, художественную керамику, лоскутное шитье, кружевоплетение, изготовление народной куклы, изделий из бересты.

Пресс-служба администрации Уфы

В 2022 году «Собор русских Башкортостана» победил в конкурсе грантов главы городской администрации. Организаторы отметили, что грант позволит увеличить масштаб фестиваля.

Фестиваль проводится с целью возрождения, сохранения и приумножения самобытного народного художественного творчества, отражающего традиции русского народа. Реализация грантового проекта позволит повысить уровень исполнительского мастерства самодеятельных коллективов и сольных исполнителей, расширит их репертуар и активизирует творческую деятельность мастеров-ремесленников и музыкальных коллективов, работающих в народных жанрах.

Геннадий Шабаев, управляющий делами «Собора русских Башкортостана»

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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