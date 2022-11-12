В Уфе пройдет фестиваль «Русская песня» с выставкой народных ремесел

В Уфе проведут традиционный с 2014 года фестиваль «Русская песня». Его организовывает региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана».

В администрации Уфы рассказали, что к участию приглашаются исполнители русской народной песни, в том числе в авторской обработке. Это могут быть и ансамбли, и хоры, солисты.