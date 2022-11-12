В Уфе пройдет фестиваль «Русская песня» с выставкой народных ремесел
В Уфе проведут традиционный с 2014 года фестиваль «Русская песня».
Его организовывает региональная общественная организация «Собор русских
Башкортостана».
В администрации Уфы рассказали, что к участию приглашаются
исполнители русской народной песни, в том числе в авторской обработке. Это
могут быть и ансамбли, и хоры, солисты.
В рамках фестиваля также состоится выставка народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства, в которой примут участие отдельные мастера и
творческие объединения, представляющие различные художественные промыслы:
резьбу и роспись по дереву, плетение из растительных материалов, ручную
художественную вышивку, ручное ткачество, художественную керамику, лоскутное
шитье, кружевоплетение, изготовление народной куклы, изделий из бересты.
Пресс-служба администрации Уфы
В 2022 году «Собор русских Башкортостана» победил в конкурсе
грантов главы городской администрации. Организаторы отметили, что грант
позволит увеличить масштаб фестиваля.
Фестиваль проводится с целью возрождения, сохранения и
приумножения самобытного народного художественного творчества, отражающего
традиции русского народа. Реализация грантового проекта позволит повысить
уровень исполнительского мастерства самодеятельных коллективов и сольных
исполнителей, расширит их репертуар и активизирует творческую деятельность
мастеров-ремесленников и музыкальных коллективов, работающих в народных жанрах.
Геннадий Шабаев, управляющий делами «Собора русских Башкортостана»