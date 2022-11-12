В Стерлитамаке в МКД при внеплановой проверке выявили угрозу для жизни граждан

В Башкирии сотрудниками Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору проведена внеплановая проверка в многоквартирном доме в Стерлитамаке. Специалисты выехали на место после сообщения от одного из местных жителей.

Фото №1 - В Стерлитамаке в МКД при внеплановой проверке выявили угрозу для жизни граждан

Проживающий в доме №23 по улице Дружбы гражданин пожаловался на небезопасные для жильцов условия. Проверка подтвердила информацию, специалисты Госкомитета выявили нарушения, в том числе отмечено, что арматура плит перекрытий оголена. Это создает угрозу жизни и здоровью проживающих в секции людей.

Принято решение выдать в адрес управляющей организации ООО «Евросфера» предписание об устранении выявленных нарушений, а также о составлении протокола об административном правонарушении.

Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору

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