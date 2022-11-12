Минздрав РБ: Башкирия подключилась к проекту «Наш участковый врач»

Вопросы участия в проекте были обсуждены на онлайн совещании, проведенном Минздравом РФ. Республику Башкортостан на нем представила заместитель министра здравоохранения РБ Татьяна Саубанова, главный внештатный педиатр Минздрава РБ Людмила Семавина, руководители детских поликлиник №3, №5, №6 города Уфы и врачи ГДКБ №17. В рамках проекта участковые педиатры получат новые возможности для обучения, а также помощь психологов и наставников для предотвращения профессионального выгорания.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии