Минздрав РБ: Башкирия подключилась к проекту «Наш участковый врач»

Башкирия стала участником проекта «Наш участковый врач», который разработан Минздравом Московской области с участием специалистов Научно-исследовательского клинического института детства.
В Министерстве здравоохранения РБ сообщили, что основной целью данного проекта является улучшение условий труда педиатров и терапевтов, увеличение их количества в объектах здравоохранения и закрепления в этой профессии молодых специалистов.
Кроме того, проект позволит сократить нагрузку на врачей и дать им возможность уделять больше времени пациентам, а не регулярному оформлению документации.
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии