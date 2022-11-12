Минздрав РБ: Башкирия подключилась к проекту «Наш участковый врач»

Башкирия стала участником проекта «Наш участковый врач», который разработан Минздравом Московской области с участием специалистов Научно-исследовательского клинического института детства.

Фото №1 - Минздрав РБ: Башкирия подключилась к проекту «Наш участковый врач»

В Министерстве здравоохранения РБ сообщили, что основной целью данного проекта является улучшение условий труда педиатров и терапевтов, увеличение их количества в объектах здравоохранения и закрепления в этой профессии молодых специалистов.

Кроме того, проект позволит сократить нагрузку на врачей и дать им возможность уделять больше времени пациентам, а не регулярному оформлению документации.

Вопросы участия в проекте были обсуждены на онлайн совещании, проведенном Минздравом РФ. Республику Башкортостан на нем представила заместитель министра здравоохранения РБ Татьяна Саубанова, главный внештатный педиатр Минздрава РБ Людмила Семавина, руководители детских поликлиник №3, №5, №6 города Уфы и врачи ГДКБ №17. В рамках проекта участковые педиатры получат новые возможности для обучения, а также помощь психологов и наставников для предотвращения профессионального выгорания. 

Пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии

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