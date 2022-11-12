В России за незаконную деятельность коллекторов хотят ввести уголовную ответственность

В России могут ввести уголовную ответственность за незаконную деятельность при работе по взысканию долгов. Депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект в первом чтении.

В Госдуме объяснили, что сегодня на практике к коллекторам за нарушения применяют лишь штрафные санкции, но число жалоб на них только растет.

Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией. Вячеслав Володин, председатель Госдумы