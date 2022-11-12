В России за незаконную деятельность коллекторов хотят ввести уголовную ответственность

В России могут ввести уголовную ответственность за незаконную деятельность при работе по взысканию долгов. Депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект в первом чтении.
В Госдуме объяснили, что сегодня на практике к коллекторам за нарушения применяют лишь штрафные санкции, но число жалоб на них только растет.
В качестве наказания за применения коллекторами насилия, угроз, повреждения имущества или клевету будет грозить до пяти лет лишения свободы. В случае совершения этих действий организованной группой наказание будет строже – до 10 лет.