В Башкирии возле нескольких деревень обнаружены несанкционированные свалки

Инспекторы также выяснили, что на свалки мусор привозят регулярно. При этом на участках не обнаружено ни одной таблички о запрете на выброс мусора. Это является нарушением Земельного кодекса и закона о госрегулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.