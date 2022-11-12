В Башкирии возле нескольких деревень обнаружены несанкционированные свалки

В Кугарчинском районе Башкирии были выявлены несанкционированные свалки. Факты образования свалок выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по РБ в рамках федерального госземконтроля.
Незаконные свалки с твердыми бытовыми отходами обнаружены возле деревень Воскресенское, Леоновский, Валитово, Юлбашево и села Худайбердино.
Инспекторы также выяснили, что на свалки мусор привозят регулярно. При этом на участках не обнаружено ни одной таблички о запрете на выброс мусора. Это является нарушением Земельного кодекса и закона о госрегулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
Фото: Управление Россельхознадзора по РБ