В Уфе наградили детей-героев, спасших жизни людей

Сегодня в региональном исполкоме партии «Единая Россия» чествовали детей, совершивших героические поступки. Семь юных жителей Башкортостана своими самоотверженными действиями спасли жизни людей.

Кто-то, не побоявшись, вытаскивал из огня людей, кто-то – тонущих из воды. Нередко дети спасали целые семьи. И зачастую бросались помогать незнакомым людям, видя, что те попали в беду. Многие из юных героев уже отмечены наградами МЧС, у кого-то уже есть медаль «За проявленное мужество» Совета Федерации.