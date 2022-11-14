Уфа вошла в топ популярных направлений авиаперелетов на новогодние праздники

Для жителей и гостей города в Уфе будет открыта резиденция Деда Мороза. Вероятнее всего, новогоднее «посольство» будет размещено на набережной реки Белой. Резиденция будет работать с 25 декабря по 14 января, с утра и до позднего вечера.