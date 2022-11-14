Уфа вошла в топ популярных направлений авиаперелетов на новогодние праздники

Уфа вошла в топ-20 самых популярных авианаправлений в России на новогодние праздники. Такие данные опубликовал сервис tutu.ru.
Столица Башкирии заняла 13 место среди всех российских городов по количеству оформленных на этот период билетов на самолёт.
Для жителей и гостей города в Уфе будет открыта резиденция Деда Мороза. Вероятнее всего, новогоднее «посольство» будет размещено на набережной реки Белой. Резиденция будет работать с 25 декабря по 14 января, с утра и до позднего вечера.
Фото: администрация г. Уфы.