МФЦ запускает в Уфе сервис по выездному приему и доставке документов

Выездное оформление и доставка готовых документов. МФЦ республики запустило новый сервис. Специалисты центра по заявке выезжают к клиенту и на дому принимают заявление на оказание услуги. Вызвать можно как домой, так и, к примеру, в офис. Выездное обслуживание действует по Уфе.
Стоимость приема документов по одной услуге составляет 1840 рублей, доставка готовых результатов дела – 1726 рублей.
Специалисты МФЦ на сегодняшний день могут оказать на выезде три услуги. Это регистрация недвижимости, прием заявок на изготовление техпаспорта и техплана, а также оформление в качестве предпринимателя или юридического лица.