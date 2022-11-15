МФЦ запускает в Уфе сервис по выездному приему и доставке документов

  Выездное оформление и доставка готовых документов. МФЦ республики запустило новый сервис. Специалисты центра по заявке выезжают к клиенту и на дому принимают заявление на оказание услуги. Вызвать можно как домой, так и, к примеру, в офис. Выездное обслуживание действует по Уфе.


Стоимость приема документов по одной услуге составляет 1840 рублей, доставка готовых результатов дела – 1726 рублей.

Этой услугой можно воспользоваться, позвонив по номеру телефону контакт-центра МФЦ, либо заполнить заявку на нашем сайте. Заполняете заявку, либо передаете заявку по телефону и оплачиваете квитанцию. После этого специалист МФЦ выезжает для оформления документов.

  Альмира Низамова, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ МФЦ Республики Башкортостан

Специалисты МФЦ на сегодняшний день могут оказать на выезде три услуги. Это регистрация недвижимости, прием заявок на изготовление техпаспорта и техплана, а также оформление в качестве предпринимателя или юридического лица.

На самом деле услуга очень удобная, очень оперативная, помогает сэкономить время. Оформление заняло порядка десяти минут. Были разъяснены основные моменты, все понятно, четко. Очень рад, что есть такая услуга МФЦ.

Рустем Харрасов  
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