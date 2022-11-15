МФЦ запускает в Уфе сервис по выездному приему и доставке документов

Этой услугой можно воспользоваться, позвонив по номеру телефону контакт-центра МФЦ, либо заполнить заявку на нашем сайте. Заполняете заявку, либо передаете заявку по телефону и оплачиваете квитанцию. После этого специалист МФЦ выезжает для оформления документов.

Альмира Низамова, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ МФЦ Республики Башкортостан

