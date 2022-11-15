В Башкирии сняли с производства некоторые ветеринарные препараты

В Башкирии снова приостановили реализацию лекарственных препаратов ветеринарного назначения. Управлением Россельхознадзора по РБ было выявлено несоответствие препаратов гранулят «Тетрамизол 10%» белорусского производства, «Супервитасол» производства «LaboratorioCentrovet Ltda.» (Чили) и «Окситетрациклин 200», произведенного компанией «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания).  

Фото №1 - В Башкирии сняли с производства некоторые ветеринарные препараты

Выяснилось, что лекарственные препараты не соответствуют требованиям качества по разным показателям. С ними можно ознакомится на сайте надзорного ведомства.

Также по причине несоответствия требованиям снят с продажи украинский препарат «Тим Тил-250».

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