В Башкирии сняли с производства некоторые ветеринарные препараты

В Башкирии снова приостановили реализацию лекарственных препаратов ветеринарного назначения. Управлением Россельхознадзора по РБ было выявлено несоответствие препаратов гранулят «Тетрамизол 10%» белорусского производства, «Супервитасол» производства «LaboratorioCentrovet Ltda.» (Чили) и «Окситетрациклин 200», произведенного компанией «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания).

Выяснилось, что лекарственные препараты не соответствуют требованиям качества по разным показателям. С ними можно ознакомится на сайте надзорного ведомства.