«Башкирский фарфор» из Октябрьского – лидер в стране по производству профессиональной посуды

В начале года старейшее предприятие республики столкнулось с трудностями из-за санкций. Под угрозой оказались поставки сырья. Однако производители сумели быстро наладить контакты с новыми поставщиками и открыли новые рынки сбыта. Сегодня на производстве выпускают более 400 наименований посуды – для гостиничного бизнеса и общепита, бортового питания, социальных организаций. Руководитель региона отметил, что «Башкирский фарфор» является дипломантом проекта «Продукт Башкортостана». А это свидетельствует о высоком качестве продукции предприятия.