«Башкирский фарфор» из Октябрьского – лидер в стране по производству профессиональной посуды

«Башкирский фарфор» из Октябрьского стал лидером в стране по производству профессиональной посуды. Об этом в своих социальных сетях написал Глава республики Радий Хабиров.
По его словам, посуда завода хорошо известна как в стране, так и за границей. К примеру, из нее кормили гостей Универсиады, которая проходила в Казани в 2013 году.
В начале года старейшее предприятие республики столкнулось с трудностями из-за санкций. Под угрозой оказались поставки сырья. Однако производители сумели быстро наладить контакты с новыми поставщиками и открыли новые рынки сбыта. Сегодня на производстве выпускают более 400 наименований посуды – для гостиничного бизнеса и общепита, бортового питания, социальных организаций. Руководитель региона отметил, что «Башкирский фарфор» является дипломантом проекта «Продукт Башкортостана». А это свидетельствует о высоком качестве продукции предприятия.