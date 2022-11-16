В одной из школьных столовых Башкирии обнаружили грубые нарушения

В одной из школ Белорецка были выявлены грубые нарушения. Сотрудники администрации города приехали с внеплановой проверкой в школу №10. Специалисты выявили ряд нарушений в столовой учебного заведения.

Во время проверки сотрудники администрации обнаружили, что еда была холодная на столах. Кроме того, было отсутствие контрольного блюда на раздаче, борщ без обещанной сметаны, несоответствие веса блюда нормам по граммам, антисанитарные условия, а также нехватка некоторого оборудования.

В результате проверки и выявления нарушений, руководству школы и подрядчику, организующему питание, было отправлено замечание. После инцидента еще раз с проверкой в школу прибыли технолог и заместитель руководителя управления образования. Сотрудники столовой произвели уборку в складских помещениях, но как и в прошлый раз, был зафиксирован значительный недовес салата и первого блюда. В настоящее время школа находится на особом контроле администрации. Если вновь выявят нарушения, сотрудников столовой уволят.