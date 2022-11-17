Следственный комитет в Башкирии проверит факт нарушения прав инвалида-колясочника

В социальных сетях широко распространилось видео о подростке из села Языково. Мальчику с инвалидностью с трудом удалось попасть в помещение из-за отсутствия пандуса.

Ребёнку приходится слезать с инвалидной коляски и ползком забираться по лестнице к подъездной двери. Мама подростка уже несколько раз обращалась в местную администрацию с просьбой установить пандус, однако даже через два месяца вопрос не был решён. Местная жительница добавила, что в доме также проживает большое количество мам с новорожденными.