Следственный комитет в Башкирии проверит факт нарушения прав инвалида-колясочника

В социальных сетях широко распространилось видео о подростке из села Языково. Мальчику с инвалидностью с трудом удалось попасть в помещение из-за отсутствия пандуса.
Ребёнку приходится слезать с инвалидной коляски и ползком забираться по лестнице к подъездной двери. Мама подростка уже несколько раз обращалась в местную администрацию с просьбой установить пандус, однако даже через два месяца вопрос не был решён. Местная жительница добавила, что в доме также проживает большое количество мам с новорожденными.
Следственный комитет России организовал проверку по факту нарушений прав ребёнка. К слову, после громкого резонанса в социальных сетях администрация муниципалитета всё же приступила к установке пандуса.