Эксперты Башкирии прокомментировали четвёртое место региона в научном рейтинге

На заседании комиссии по научно-технологическому развитию и Государственного совета по науке озвучили национальный рейтинг научно-технологического развития регионов за 2021 год.
Башкирия заняла в списке четвёртое место. Республика пропустила вперёд лишь Москву, Санкт-Петербург и Томскую область. Эксперты Башкирии прокомментировали высокую позицию в почётном рейтинге.
Рейтинг станет эффективным инструментом для исследователей, федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с точки зрения объективной оценки развития отрасли на местах и понимания направлений, которые необходимо усилить, что позволит субъектам разработать собственные инновационные технологии и ускорить достижение технологического суверенитета.Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Правительства России
Опубликованные в рейтинге показатели можно использовать для развития исследовательского сектора, карьерных или бизнес-решений. Например, представители компаний, ориентированные на наукоемкие технологии, смогут понять по рейтингу, какой регион им больше подходит для организации производства.Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ
Часто на рейтинги смотрят как на финальный результат, но необходимо смотреть на них как на показатель того, что необходимо улучшить. У Башкирии есть шансы улучшить позицию. Сейчас много средств и усилий прикладывается для достижения технологического суверенитета, и ориентация на это направление даст результат.Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Четвертое место с таким разрывом дает повод, чтобы погоняться за третье. Да, будет непросто, потому что в этих областях большая академическая школа, связанная с атомной энергетикой. Если для них это основной фактор нахождения в числе лучших, то для Башкирии основной фактор больше политико-географический, в том числе повлияло на позиции республики в рейтинге создание Евразийского НОЦ.Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем
Попадание в топ-5 — это очень высокий уровень. На это влияет не только НОЦ, но и активность научной работы, работа с научными кадрами, подобные рейтинги влияют на возможность запуска крупных научно-технических проектов и это важный инструмент привлечения талантов и молодых ученых: перспективный специалист скорее выберет площадку с высоким рейтингом, чем неизвестное научное заведение или лабораторию.Петр Кирьян, автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений»
Высокое место Башкирии в этом рейтинге - закономерный итог работы, которую региональные власти вели в последние годы. Если раньше мы вряд ли попали бы в десятку, то сегодня мы в четверке высокоразвитых регионов. Башкирия конкурирует с сильными регионами, и сама становится таковой. При поддержке Главы региона мы «привезли» в республику карбоновый полигон, начали строительство студенческого кампуса, получили один из 15 созданных в регионах научно-образовательных центров. Сейчас перед руководством региона стоит задача «удержаться на этом месте и расти».Руслан Казыханов, советник Главы Башкирии по вопросам науки
Два мощных университета с широкой линейкой образовательных программ, фронтирными научными исследованиями, мировым академическим признанием и серьезной приборной исследовательской базой имеют все шансы стать лидером научно-технологического развития страны.Вадим Захаров, и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий
Проект создания Евразийского НОЦ и кампуса стал правильным решением, хотя изначально шел трудно. Студенческие городки есть у многих крупных университетов, и к нам часто не едут учиться именно потому, что у нас банально нет хороших общежитий. И, конечно, важно то, что под этот проект привлекут значительное финансирование. Это даст толчок развитию, ведь пока мы, к сожалению, проигрываем многим крупным вузам страны.Сергей Лаврентьев, политолог
Мы сейчас должны поменять и методологию, и методику исследований и направить последние на практическое применение, должны ориентироваться на реальный сектор экономики, бизнес, должны понимать запросы наших корпоративных партнёров, которые в свою очередь тоже вносят большой вклад в развитие науки и технологий.Рената Лукманова, доцент кафедры теории языка и методики его преподавания Уфимского университета науки и технологий
Сама республика значительно увеличила объемы финансирования науки. Начали выделяться серьезные гранты, достигающие до 75 млн рублей каждый. Отдельно формируется грантовая поддержка молодых исследователей, активно реализуется социальная поддержка наших ученых, в том числе жилищный вопрос. В целом объем финансирования в республике перевалил за миллиард рублей — такого никогда не было.Азат Янгиров, ректор института развития образования РБ, доктор экономических наук
Масштабное увеличение федерального финансирования научно-технологической сферы вкупе с республиканскими мерами поддержки науки позволили на деле решить проблемы материально-технического и социального обеспечения научно-исследовательской деятельности ученых республики, привлечения молодых кадров, развития партнерства с крупными промышленными предприятиями. Именно это позволяет Башкирии становиться заметным участником научной жизни страны.Камиль Рамазанов, президент Академии наук Башкирии
Попадание на высокую позицию в рейтинге не должно быть самоцелью. Главное — это люди. Вузовские, академические структуры главным образом должны ориентироваться и на инновации, и на воспроизводство человеческого потенциала, молодых ученых, которые и станут источниками новых прорывов в науке, тех же самых инноваций.Данияр Абдрахманов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ