Эксперты Башкирии прокомментировали четвёртое место региона в научном рейтинге

Мы сейчас должны поменять и методологию, и методику исследований и направить последние на практическое применение, должны ориентироваться на реальный сектор экономики, бизнес, должны понимать запросы наших корпоративных партнёров, которые в свою очередь тоже вносят большой вклад в развитие науки и технологий.

Рената Лукманова, доцент кафедры теории языка и методики его преподавания Уфимского университета науки и технологий