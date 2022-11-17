В Уфе продолжается возведение Нагаевского путепровода

Окончания работ ждут десятки тысяч автолюбителей, которым каждый день приходится терпеть неудобства по время проезда состава. На каком этапе сейчас находятся строители?

Пропуская поезд, водители наблюдают за работой строителей, мечтая о том, чтобы проезжать данный участок без остановок. Чтобы ускорить этот момент, на объекте также без остановок трудятся десятки специалистов и тяжелая спецтехника. Пробка создается не только на переезде, но и на стройплощадке уже из грузовых автомобилей, которые подвозят ПГС. Всего необходимо более 600 тысяч кубометров.

На сегодняшний день завезено порядка 45%. До нового года мы планируем закончить эту половину дороги. А за зимний период будет готова и вторая половина. Николай Серов, заместитель генерального директора АО «Башкиравтодор»

Весной дорожники приступят к укладке асфальта. Общая протяженность основной дороги составит почти 2 километра, начиная от трассы М5-Урал до Мечети в селе Нагаево. Мостостроители тем временем на 100% выполнили часть работ.

На сегодняшний день выполнены все объемы по сооружению свайных фундаментов, ростверков, тел опор. Проведена полная работа по подготовке монтажа пролётного строения. И 50%, то есть 18 из 36 балок уже смонтированы. Василий Чекуров, директор филиала АО Уралмостострой «Мостотряд №30»

Мост над железной дорогой – самый тяжелый и ответственный момент всего проекта. И требует согласования с РЖД. Монтаж будет производиться с полным отключением контактной сети по мере предоставления окон в движении составов.

Над железной дорогой мы планируем осуществить монтаж балок пролётного строения с начала декабря. Сейчас до конца ноября мы ведем переустройство сетей РЖД. Переустраивается контактная сеть, все эти связи. Устанавливается сигнализирующий светофор. Константин Паппе, начальник УСРДИС администрации г. Уфы

После окончания работ удобно будет не только автовладельцам, но и пешеходам. Для них предусмотрены тротуары шириной 3 метра и автобусные остановки. Весь участок будет освещаться фонарями.

У нас только что состоялась встреча с заказчиком, с подрядчиком. Мы увидели, что работы ведутся. Они проводятся в плане, в графике. Соответственно, можно успокоить жителей Нагаево. Объект будет сдан в срок, финансирование достаточно. Роза Хузина, председатель комиссии по ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Республики Башкортостан