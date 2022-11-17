В Уфе продолжается возведение Нагаевского путепровода

Окончания работ ждут десятки тысяч автолюбителей, которым каждый день приходится терпеть неудобства по время проезда состава. На каком этапе сейчас находятся строители?
Пропуская поезд, водители наблюдают за работой строителей, мечтая о том, чтобы проезжать данный участок без остановок. Чтобы ускорить этот момент, на объекте также без остановок трудятся десятки специалистов и тяжелая спецтехника. Пробка создается не только на переезде, но и на стройплощадке уже из грузовых автомобилей, которые подвозят ПГС. Всего необходимо более 600 тысяч кубометров.
Весной дорожники приступят к укладке асфальта. Общая протяженность основной дороги составит почти 2 километра, начиная от трассы М5-Урал до Мечети в селе Нагаево. Мостостроители тем временем на 100% выполнили часть работ.
Мост над железной дорогой – самый тяжелый и ответственный момент всего проекта. И требует согласования с РЖД. Монтаж будет производиться с полным отключением контактной сети по мере предоставления окон в движении составов.
После окончания работ удобно будет не только автовладельцам, но и пешеходам. Для них предусмотрены тротуары шириной 3 метра и автобусные остановки. Весь участок будет освещаться фонарями.
В среднем за сутки по этому железнодорожному переезду проходит более 50 тысяч автомобилей. А в часы пик время ожидания может доходить до одного часа. Ситуация изменится после открытия нового путепровода буквально в 200 метрах от этого места. После этого старый переезд демонтируют. Работы планируют завершить в третьем квартале следующего года.