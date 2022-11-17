В Башкирии на две управляющие компании завели уголовные дела

В Стерлитамаке две управляющие компании обвиняются в мошенничестве с коммунальными платежами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в течение двух лет компании получали плату за тепло и водоснабжение от жильцов 16 многоквартирных домов. Полученная денежная сумма в размере 4,5 миллиона рублей не переводилась в ресурсоснабжающие организации. Сумма ущерба составила 4,5 млн рублей.