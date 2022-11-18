Стало известно, как изменились цены на продукты в Башкирии за месяц

Специалисты Башстата продолжают следить за ценами на социально значимые продукты в регионе. Так, стало известно, какие продукты стали дороже за период с 17 октября по 14 ноября.
Значительнее всего выросли в цене помидоры и огурцы. В среднем четыре недели назад за килограмм помидоров жители Башкирии должны были отдать 86 рублей, 14 ноября цена составила уже 114 рублей. Килограмм огурцов можно было купить за 76,4 рублей, сейчас – за 85.
Морковь подешевела за месяц на 2 рубля, свекла — на 1,4, капуста — на 50 копеек. Цена на один килограмм картофеля снизилась на 40 копеек, куры — на 1 рубль. Десяток яиц подешевел на 3,5 рубля. Также дешевеют сахар, гречка, сыры. На целых 10 рублей за месяц подешевело сливочное масло.
Инфляция в продовольственном секторе в октябре снизилась до 12,9% после 14,7% месяцем ранее.