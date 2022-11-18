«Башкирские каникулы» на БСТ продолжаются

Уже в это воскресенье на телеканале БСТ вы узнаете, за сколько минут можно подняться на скалу Мамбет, какие змеи обитают в реке Зилим, как выжить современному человеку без электричества и водоснабжения?
Как быстро скинуть вес с помощью «шишиги»? Какие ритуалы способны продлить молодость? Где добывают грязь для лечебницы санатория Красноусольский?
Вот неполный перечень вопросов, на которые вы получите ответы в новом выпуске программы «Башкирские каникулы» на БСТ!
Мы в эфире каждое воскресенье в 13:15.