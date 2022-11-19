Проект парка в Башкирии победил в конкурсе BLT Built Design Awards 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился новостью о победе проекта парка «Шагни за горизонт» в Белорецке. Его признали лучшим в номинации «Ландшафт» конкурса BLT Built Design Awards 2022.
Проекту парка также был присвоен золотой диплом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».
Ранее проект «Шагни за горизонт» стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года. На реализацию был выделен грант.
Фото: соцсети Радия Хабирова