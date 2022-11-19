В Уфе началась протяжка трубопровода по дну реки Белой

Речь идёт о строительстве канализационного коллектора от микрорайона Затон-Восточный до очистных сооружений на севере города.

Основная труба уже уложена, сейчас строители начинают тянуть по дну резервную. Каждая – диаметром более метра. Для их протяжки на дне и в береговой зоне были устроены траншеи глубиной около пяти метров.

Чтобы протянуть трубу, рабочие делают специальный защитный деревянный каркас, а также устанавливают на трубу грузы, чтобы она не всплывала. Эта операция займет около недели.