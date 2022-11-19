В Уфе прошли первые в 2022 году зимние сельскохозяйственные ярмарки

Первые по-настоящему зимние сельскохозяйственные ярмарки прошли сегодня в Уфе. Продукцию собственного производства на реализацию привезли фермеры и представители личных подсобных хозяйств из разных районов Башкортостана. В этот раз на прилавках наблюдалось изобилие мяса птицы.
Для горожан это хорошая возможность приобрести натуральный, выращенный в домашних условиях продукт. Для сельчан – реализовать свой товар. На ярмарку в Демский район Рамиля Гималова приезжает около десяти лет подряд. И в этот раз женщина привезла в Уфу мясо птицы.
Куры – 350 за килограмм, мясо утки – по 550 рублей. Но это не окончательный ценник, здесь действуют правила свободного рынка, а значит, торговаться никто не запрещает.
На ярмарку в Демский район со своей продукцией приехали фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из 13 районов Башкортостана. Кроме мясной продукции, на торговой площадке был представлен богатый выбор ягод, мороженой и свежей рыбы, молочной продукции, мёда.
На время проведения ярмарки в Демском районе часть улицы Правды от пересечения с Таллинской и до перекрестка с Ухтомского превратилась в пешеходную. Именно здесь раскинулась основная торговая площадка выходного дня. Также сегодня в Уфе сельскохозяйственные ярмарки были организованы перед Дворцом спорта и вдоль улицы Рабкоров.