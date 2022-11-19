В Уфе прошли первые в 2022 году зимние сельскохозяйственные ярмарки

Первые по-настоящему зимние сельскохозяйственные ярмарки прошли сегодня в Уфе. Продукцию собственного производства на реализацию привезли фермеры и представители личных подсобных хозяйств из разных районов Башкортостана. В этот раз на прилавках наблюдалось изобилие мяса птицы.

Для горожан это хорошая возможность приобрести натуральный, выращенный в домашних условиях продукт. Для сельчан – реализовать свой товар. На ярмарку в Демский район Рамиля Гималова приезжает около десяти лет подряд. И в этот раз женщина привезла в Уфу мясо птицы.

Это личное подсобное хозяйство у нас свое. У нас 150 гусей, 300 уток, куры бройлерные тоже. Рамиля Гималова, владелец личного подсобного хозяйства /Стерлитамакский район/

Куры – 350 за килограмм, мясо утки – по 550 рублей. Но это не окончательный ценник, здесь действуют правила свободного рынка, а значит, торговаться никто не запрещает.

Кто-то уступает, кто-то повышает. Иногда эта ярмарка, получается, для своих целей: кто продает, ну а кто-то уступает хорошо. Вот она мне уступает, я часто у нее беру. Танзиля Алмаева, жительница г. Уфы

На ярмарку в Демский район со своей продукцией приехали фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из 13 районов Башкортостана. Кроме мясной продукции, на торговой площадке был представлен богатый выбор ягод, мороженой и свежей рыбы, молочной продукции, мёда.

Ярмарка понравилась, хорошая, купить можно всё, промтовары есть, мясо, мясные продукты. Галина Яковлева, жительница г. Уфы