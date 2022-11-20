В Башкирии из-за многочисленных нарушений на кухне уволили повара школьной столовой

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что из школы №10 был уволен повар. В учебном учреждении были выявлены многочисленные нарушения.

Фото №1 - В Башкирии из-за многочисленных нарушений на кухне уволили повара школьной столовой

Так, ученикам подавали холодные блюда, вес которых не соответствовал заявленному. В овощехранилище выявили антисанитарию, на кухне отсутствовала бактерицидная лампа. Также в столовой требовалась замена жарочных листов.

Организатор питания на нарушения отреагировал, приняты следующие меры: уволен повар, установлены стеллажи в овощехранилище, установлена отдельная морозильная камера для хранения мясных полуфабрикатов. Создали новый приказ о бракеражной комиссии, проверяющей качество, вес блюд и санитарно-гигиенические требования. Контрольное блюдо присутствует на раздаче каждый день, как и должно быть.

Андрей Иванюта, глава админситрации Белорецкого района 

Нового повара на месте обучает старший повар школ города. Еда теперь подается своевременно, недовеса в порциях больше нет. К проверкам питания привлекли родителей. Для них в школе составили расписание – родители из разных классов теперь приходят в столовую на трех переменах в день, на все приемы пищи детей.

Школа №10 с контроля не снимается, поскольку кроме школьной столовой в ней выявлены и другие проблемные вопросы, требующие решения.

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