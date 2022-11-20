В Башкирии из-за многочисленных нарушений на кухне уволили повара школьной столовой

Нового повара на месте обучает старший повар школ города. Еда теперь подается своевременно, недовеса в порциях больше нет. К проверкам питания привлекли родителей. Для них в школе составили расписание – родители из разных классов теперь приходят в столовую на трех переменах в день, на все приемы пищи детей.