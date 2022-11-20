В Башкирии из-за многочисленных нарушений на кухне уволили повара школьной столовой

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что из школы №10 был уволен повар. В учебном учреждении были выявлены многочисленные нарушения.
Так, ученикам подавали холодные блюда, вес которых не соответствовал заявленному. В овощехранилище выявили антисанитарию, на кухне отсутствовала бактерицидная лампа. Также в столовой требовалась замена жарочных листов.
Нового повара на месте обучает старший повар школ города. Еда теперь подается своевременно, недовеса в порциях больше нет. К проверкам питания привлекли родителей. Для них в школе составили расписание – родители из разных классов теперь приходят в столовую на трех переменах в день, на все приемы пищи детей.
Школа №10 с контроля не снимается, поскольку кроме школьной столовой в ней выявлены и другие проблемные вопросы, требующие решения.