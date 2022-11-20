Эксперты рассказали, как Башкирия задает тон в обновлении общественных пространств

Проект парка «Шагни за горизонт» в Белорецке стал победителем в номинации «Ландшафт» на международном конкурсе BLT Built Design Awards 2022, который на днях прошёл в Париже. Проект парка также получил высокую оценку на международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».
Глава Башкирии отметил, что достижения на международной арене показывают, как республика задаёт высокую планку в сфере благоустройства общественных пространств. Эксперты прокомментировали достижения в сфере развития благоустройства парков и скверов корреспондентам ИА «Башинформ».
Количество населенных пунктов с благоприятной для жизни средой в Башкирии с каждым годом растет. Так, по итогам 2021 года в ежегодный рейтинг минстроя России вошли 14 городов Башкирии, которые признаны наиболее комфортными для жителей. Это столица республики – Уфа, занявшая 6 место среди городов-миллионников, а также: Туймазы, Дюртюли, Агидель, Баймак, Стерлитамак, Белебей, Ишимбай, Янаул, Сибай, Октябрьский, Бирск, Мелеуз и Салават. По итогам 2020 года в рейтинге федерального министерства значилось только 7 городов республики.
О том, что в Башкирии немало делается для того, чтобы люди жили еще комфортнее, свидетельствуют цифры. По данным министерства ЖКХ РБ, только в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в Башкирии благоустроено 185 общественных территорий, в 2020 году – 103, в 2021 году – 146, а в 2022 году – 126 территорий. На эти цели в нынешнем году выделено 1,3 млрд рублей, большая часть из которых (93%) средства федерального бюджета.
В текущем году в республике обновлены 45 парков и скверов, 17 набережных, 7 площадей, 15 пешеходных зон, аллеи и другие места притяжения жителей. До конца года в городах и районах республики установят четыре фонтана, 17 детских игровых и 34 спортивные площадки, 12 скейт-площадок и 5 автогородков.
Как сообщила на недавнем оперативном совещании в правительстве исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, работы завершены на 42 общественных территориях, еще на 84 объектах они близятся к окончанию.
Каждый проект – уникальная разработка в своем роде, многие из них становятся примерами для других регионов. Так, например, проект благоустройства центральной площади в селе Верхние Киги отмечен минстроем России и включен в федеральный реестр лучших практик. Проект реновации белорецкого парка еще до победы в престижном международном конкурсе вошел в сборник «Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды», подготовленный экспертами Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Понятно, что проекты не рождаются сами собой. В основе каждого из них – запрос общества, ведь территории для благоустройства выбирают сами жители. Добавьте к этому поддержку руководства республики и грамотную работу профессионалов: архитекторов, дизайнеров и выдающийся результат обеспечен. Именно так это было в Белорецке, который теперь известен на весь мир.
Специалисты и общественники единодушно отмечают искреннее участие Главы Башкирии в судьбе каждого проекта. Радий Хабиров лично вникает в их концепции, общается с разработчиками, следит за ходом реализации, делится достижениями и планами с подписчиками в соцсетях.
С этой точкой зрения солидарен руководитель аппарата Общественной палаты РБ, публицист Шамиль Валеев.
Ландшафтный архитектор Ольга Москвина живет в далекой Италии, но неплохо знакома с Башкирией, здесь она активно участвовала в градостроительном форуме UrbanБайрам, делилась с коллегами опытом работы над различными проектами, проводила лекции и воркшопы. Она считает, что «каждый человек имеет право иметь парк прямо под своими окнами» и в республике системно подходят к реализации данной цели.
Помимо собственно благоустройства в Башкирии стремятся наполнить обновленные территории новыми смыслами. Тогда общественное пространство из места для приятного отдыха превратится в нечто большее, например, станет драйвером для развития местного бизнеса, ремесел, туризма. Так, благоустройство арт- центра «Воскресенский завод» в Мелеузовском районе стало лишь началом новой жизни этой территории, ближайшее будущее обещает быть еще интереснее.
Впереди 2023 год и реализация новых проектов благоустройства. Жители республики очень активно участвовали в их выборе, свои голоса отдали 565 882 жителя региона. Лидерами среди городов и районов республики по активности населения стали города Октябрьский и Стерлитамак, а также Бижбулякский и Дюртюлинский районы. Федеральный центр выделит на формирование комфортной городской среды в Башкирии 1,2 млрд рублей, часть финансовых затрат возьмет на себя республика, а результатом станет практическое воплощение новых, оригинальных проектов, которые по достоинству оценят не только эксперты, но и жители всей республики.