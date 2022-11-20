Эксперты рассказали, как Башкирия задает тон в обновлении общественных пространств

Проект парка «Шагни за горизонт» в Белорецке стал победителем в номинации «Ландшафт» на международном конкурсе BLT Built Design Awards 2022, который на днях прошёл в Париже. Проект парка также получил высокую оценку на международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».

Глава Башкирии отметил, что достижения на международной арене показывают, как республика задаёт высокую планку в сфере благоустройства общественных пространств. Эксперты прокомментировали достижения в сфере развития благоустройства парков и скверов корреспондентам ИА «Башинформ». 

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Количество населенных пунктов с благоприятной для жизни средой в Башкирии с каждым годом растет. Так, по итогам 2021 года в ежегодный рейтинг минстроя России вошли 14 городов Башкирии, которые признаны наиболее комфортными для жителей. Это столица республики – Уфа, занявшая 6 место среди городов-миллионников, а также: Туймазы, Дюртюли, Агидель, Баймак, Стерлитамак, Белебей, Ишимбай, Янаул, Сибай, Октябрьский, Бирск, Мелеуз и Салават. По итогам 2020 года в рейтинге федерального министерства значилось только 7 городов республики.

О том, что в Башкирии немало делается для того, чтобы люди жили еще комфортнее, свидетельствуют цифры. По данным министерства ЖКХ РБ, только в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в Башкирии благоустроено 185 общественных территорий, в 2020 году – 103, в 2021 году – 146, а в 2022 году – 126 территорий. На эти цели в нынешнем году выделено 1,3 млрд рублей, большая часть из которых (93%) средства федерального бюджета.

В текущем году в республике обновлены 45 парков и скверов, 17 набережных, 7 площадей, 15 пешеходных зон, аллеи и другие места притяжения жителей. До конца года в городах и районах республики установят четыре фонтана, 17 детских игровых и 34 спортивные площадки, 12 скейт-площадок и 5 автогородков.

Как сообщила на недавнем оперативном совещании в правительстве исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, работы завершены на 42 общественных территориях, еще на 84 объектах они близятся к окончанию.

Каждый проект – уникальная разработка в своем роде, многие из них становятся примерами для других регионов. Так, например, проект благоустройства центральной площади в селе Верхние Киги отмечен минстроем России и включен в федеральный реестр лучших практик. Проект реновации белорецкого парка еще до победы в престижном международном конкурсе вошел в сборник «Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды», подготовленный экспертами Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Понятно, что проекты не рождаются сами собой. В основе каждого из них – запрос общества, ведь территории для благоустройства выбирают сами жители. Добавьте к этому поддержку руководства республики и грамотную работу профессионалов: архитекторов, дизайнеров и выдающийся результат обеспечен. Именно так это было в Белорецке, который теперь известен на весь мир.

Эта история началась почти три года назад. В Белорецк по поручению Радия Фаритовича Хабирова приехала команда дизайнеров и архитекторов, им очень понравилось место, где находился городской парк. Его решили обновить и увеличить территорию за счет живописного склона скалы «Уроки», набережной реки Белой. Жители активно поддержали эту идею, обсуждали и предлагали свои варианты. И вот теперь Белорецкий парк известен на весь мир! Считаю, Белорецк и белоречане этого достойны.

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района 

С Башкирией мы успешно работаем уже не первый год и в проекте-победителе «Шагни за горизонт» увидели активное участие горожан и администрации города на стадиях проектировании и реализации проекта.

Карина Ашрапова, архитектор проекта реновации белорецкого парка

Специалисты и общественники единодушно отмечают искреннее участие Главы Башкирии в судьбе каждого проекта. Радий Хабиров лично вникает в их концепции, общается с разработчиками, следит за ходом реализации, делится достижениями и планами с подписчиками в соцсетях.

Победа в двух международных конкурсах парка в Белорецке - это закономерный итог огромной работы по преобразованию общественных пространств, ведущейся в республике последние четыре года. Эта премия - заслуга не только питерской студии Orchestra Design, но и Института развития городов Башкортостана. Всё это было бы невозможно без искреннего вовлечения в эту тему главы республики. Вновь созданные общественные пространства реально меняют наши малые города – новые стандарты городской среды меняют их жизнь, отношение людей к себе и друг к другу, формируют из населения горожан и граждан.

Дмитрий Винкельман, заслуженный архитектор Башкирии, директор ООО «Архитектурная мастерская»

С этой точкой зрения солидарен руководитель аппарата Общественной палаты РБ, публицист Шамиль Валеев.

Создание новых общественных пространств - это шаги за горизонт, к комфортному и гармоничному будущему, которые республика начала делать последние 3-4 года. Признание в этой сфере — во многом результат прямого участия Главы Башкирии Радия Хабирова. Он близко к сердцу воспринимает каждый проект преображения среды, задействует свой авторитет при решении важных вопросов, связанных с их реализацией на федеральном уровне, фактически является соавтором, вдохновителем многих проектов. Кроме того, республика привлекает уникальных специалистов: архитекторов, дизайнеров, в первую очередь городских планировщиков, которые привносят в нашу глубинку новые идеи, мировые тренды - таких, как Ольга Сарапулова. Важно, что все эти передовые подходы не сосредотачиваются в одной лишь Уфе, что было бы несправедливо по отношению к нашей прекрасной республике, они реализуются в других городах и сёлах Башкирии. Преобразование нашей республики с помощью таких драйверов, как общественные пространства - это лучший способ материализовать накопившуюся у жителей Башкирии любовь к родному краю и поделиться этим чувством с гостями.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты РБ, публицист
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Ландшафтный архитектор Ольга Москвина живет в далекой Италии, но неплохо знакома с Башкирией, здесь она активно участвовала в градостроительном форуме UrbanБайрам, делилась с коллегами опытом работы над различными проектами, проводила лекции и воркшопы. Она считает, что «каждый человек имеет право иметь парк прямо под своими окнами» и в республике системно подходят к реализации данной цели.

В Башкирии творчески подходят к благоустройству общественных пространств, созданию комфортной городской среды. Проекты выносятся на обсуждение профессионального сообщества, при их реализации применяются современные материалы и технологии. В городах уделяется большое внимание развитию зеленых зон, парков, что особенно важно, ведь от уровня развития городской среды зависит качество жизни людей, об этом я могу судить исходя из своего опыта взаимодействия с коллегами из Башкирии. Вижу заинтересованность руководства республики в позитивных переменах.

Ольга Москвина, ландшафтный архитектор
Фото №2 - Эксперты рассказали, как Башкирия задает тон в обновлении общественных пространств

Помимо собственно благоустройства в Башкирии стремятся наполнить обновленные территории новыми смыслами. Тогда общественное пространство из места для приятного отдыха превратится в нечто большее, например, станет драйвером для развития местного бизнеса, ремесел, туризма. Так, благоустройство арт- центра «Воскресенский завод» в Мелеузовском районе стало лишь началом новой жизни этой территории, ближайшее будущее обещает быть еще интереснее.

Парк в селе благоустроили — это первый важный шаг. А теперь наша задача вместе с жителями, предпринимателями, туристами разобраться, какими смыслами наполнять это место. У села богатая история: здесь есть и галерея, и завод с историей, и православная культура. Мы предполагаем, что здесь может быть арт-центр или многофункциональный культурный центр. Если раньше в селе точкой развития экономики был завод, выплавляющий медь, то сейчас другая экономика - в Башкирии все больше развивается креативная индустрия. В Башкирии работать интересно, отзывчивые гостеприимные люди, однако оживление общественных пространств требует освоения новых компетенций - научиться их создавать и управлять. Например, в Бирске спустя 3 года после реконструкции центральной площади такой процесс начинается, появляются местные сообщества бирян, объединяющие активных горожан. Надеюсь, что и село Воскресенское найдет свою команду и при поддержке Главы Республики продолжит развивать социо-культурную составляющую и управление проектами общественных пространств так, чтобы они формировали среду для развития жителей.

Мария Солосина, урбанист, директор АНО Экспертно-аналитический центр ВЛИТ (Москва)

Впереди 2023 год и реализация новых проектов благоустройства. Жители республики очень активно участвовали в их выборе, свои голоса отдали 565 882 жителя региона. Лидерами среди городов и районов республики по активности населения стали города Октябрьский и Стерлитамак, а также Бижбулякский и Дюртюлинский районы. Федеральный центр выделит на формирование комфортной городской среды в Башкирии 1,2 млрд рублей, часть финансовых затрат возьмет на себя республика, а результатом станет практическое воплощение новых, оригинальных проектов, которые по достоинству оценят не только эксперты, но и жители всей республики.

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