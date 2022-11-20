Эксперты рассказали, как Башкирия задает тон в обновлении общественных пространств

Создание новых общественных пространств - это шаги за горизонт, к комфортному и гармоничному будущему, которые республика начала делать последние 3-4 года. Признание в этой сфере — во многом результат прямого участия Главы Башкирии Радия Хабирова. Он близко к сердцу воспринимает каждый проект преображения среды, задействует свой авторитет при решении важных вопросов, связанных с их реализацией на федеральном уровне, фактически является соавтором, вдохновителем многих проектов. Кроме того, республика привлекает уникальных специалистов: архитекторов, дизайнеров, в первую очередь городских планировщиков, которые привносят в нашу глубинку новые идеи, мировые тренды - таких, как Ольга Сарапулова. Важно, что все эти передовые подходы не сосредотачиваются в одной лишь Уфе, что было бы несправедливо по отношению к нашей прекрасной республике, они реализуются в других городах и сёлах Башкирии. Преобразование нашей республики с помощью таких драйверов, как общественные пространства - это лучший способ материализовать накопившуюся у жителей Башкирии любовь к родному краю и поделиться этим чувством с гостями.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты РБ, публицист