Предупредить огненную трагедию. В Уфе спасатели вышли в противопожарный рейд. Его регулярно проводят в частных жилых секторах. Сотрудники МЧС, муниципальной пожарной охраны города и Управления гражданской защиты прошли по улице Бийской.

Специалисты проинформировали уфимцев о правилах безопасности, вручили памятки, а также осмотрели состояние проводки и электроприборов в жилых домах. Проинспектировали и состояние подъездных путей.

Отдельное внимание участники рейда уделили наличию пожарных извещателей. Они предупредили, что недорогое устройство может спасти жизнь. Также они отметили, что дровяную печь нельзя оставлять без присмотра. Да и сами хозяева понимают степень опасности, поэтому всегда держат наготове огнетушители.