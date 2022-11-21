В Башкирии запустили проект для помощи особенным детям «Изучая мир»

Добро своими руками. В Башкортостане запустили проект для помощи особенным детям «Изучая мир». Его участником может стать любой желающий. Волонтёры и неравнодушные жители республики собирают тактильные поверхности, дорожки и стенки, переделывают мягкие игрушки специально для ребят, например, с нарушениями зрения. В Уфе также проходят бесплатные мастер-классы по созданию таких изделий.

Приятное покалывание на кончиках пальцев, как ощущение от свежепостриженного газона, Артёму напоминает лето. У мальчика нарушение зрения. Дома у него есть подобная доска с разными поверхностями. Теперь вместе с мамой он пришёл сделать такую же для других особенных деток.

Арифметика для тактильности. Пробки разных размеров собирают в единое целое, чтобы создать неровную поверхность. Так проходит мастер-класс по изготовлению тактильных дорожек и стенок. Раз в квартал проводят очный урок для всех желающих.

Готовые изделия передадут в соцучреждения, в школы с коррекционными классами и семьям с детьми-инвалидами. Доказано на практике: такие поверхности помогают в развитии, знакомят ребёнка с миром. Часто у особенных детей есть проблемы с пониманием сенсорной информации. Они либо очень остро воспринимают такие данные, либо чувствительность слишком низкая.

Наборы для изготовления тактильных поверхностей отдавали и домой, чтобы любой желающий мог сделать самостоятельно и передать уже готовое изделие обратно центру. Проект реализовали на грант главы республики. Было 15 пакетов, осталось всего 5.