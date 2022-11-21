В День ТВ телеканал БСТ показал свою новостную «кухню»

Сегодня отмечается Всемирный день телевидения. Несмотря на то, что этому средству массовой информации уже почти век, праздник довольно молодой. Его отмечают с 1996 года. Каждый день в эфир выходят десятки передач, посвященных самым разным сферам жизни человека. И на любом телевидении программа новостей – одна из самых главных, ведь именно здесь зрители узнают самую свежую информацию. Какова она, новостная «кухня»?

Забота и помощь друг другу – непреложное правило телевизионщиков. Съемочная группа – это прежде всего команда, задача которой – сделать репортаж. Хоть роли оператора и корреспондента изначально распределены, они всегда подсказывают друг другу, как лучше снять. Ведь главное, чтобы материал был полезен и интересен зрителю.

После съемок все корреспонденты возвращаются в редакцию. Нужно успеть сделать материал к эфиру. Процесс рождения текста не всегда прост. Хотя еще на съемках корреспондент в уме расписывает структуру будущего материала – в каком месте будет стоять интервью того или иного героя и как пойдет само повествование.

Бывает, что сюжет перестраивается. Работа, я считаю, творческая. Лилия Курбанова, корреспондент службы новостей БСТ

Операторы всегда готовы к выезду. Как и техника, на которой они работают, поэтому ее регулярно проверяют. Камера – далеко не самая легкая аппаратура. А новостной оператор должен уметь быстро выстроить кадр, потому что зачастую приходится ловить момент. Вне зависимости от погоды и времени суток.

Нужно серьезно относиться к своей работе. Если это взаимодействие с сотрудниками МВД, какой-то рейд, то нужно действовать быстро – второй раз преступника не поймаешь, это будет наигранно. Вадим Исламов, оператор службы новостей БСТ

В службе новостей БСТ две редакции. В эфир передачи выходят на башкирском и русском языках. Полным составом собраться попросту нереально. Ведь пока одни корреспонденты возвращаются со съемок, другие уезжают. Когда текст готов, его проверяет выпускающий редактор. Он же ведущий новостей. И после этого наступает время монтажа. И тут тоже идет командная работа, когда выверяется каждый кадр даже в режиме аврала.

Иногда корреспонденты со съемок приезжают очень поздно, и на монтаж остается всего 10-15 минут. Булат Магданов, монтажёр службы новостей БСТ

Новости всегда идут в прямом эфире. Поэтому за 5 минут до начала ведущий уже в студии. Программа должны выйти минута в минуту.

А это святая святых новостей – аппаратно-студийный блок. Именно отсюда новости выходят в прямой эфир. Всем процессом руководит режиссер. Он подсказывает ведущему, на какую камеру читать текст, и выводит репортаж на экран. К слову, за звуком следит звукорежиссер. Его задача – держать нужный баланс, чтобы зрители не только все видели, но и слышали.

Новости выходят почти каждый час. И режиссеру тоже необходимо работать оперативно, чтобы выпуск всегда был полным и без недочетов. В его распоряжении пульт управления студией.

Надо понимать, что мы главное республиканское телевидение. Бывают такие стрессовые и очень ответственные ситуации, когда сидишь потеешь, адреналин бьет, а деваться некуда, и нужно выдать телезрителю картинку без брака. Рафис Аминев, режиссёр эфира службы новостей БСТ