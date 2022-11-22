В Уфе состоялся V съезд общественной организации «Конгресс татар Башкортостана»

В уфимском театре «Нур» состоялся пятый съезд региональной общественной организации «Конгресс татар Башкортостана».  

Мероприятие началось с возложения цветов памятнику Габдуллы Тукая. Почетные гости почтили память известного поэта. Далее приступили к работе съезда. На нем были подведены итоги проделанной работы, подняты вопросы сохранения и развития татарского языка и культуры. По итогам встречи была принята резолюция, также состоялось награждение самых активных членов организации.

Накануне съезда во всех районах прошли  отчетно-выборные конференции, на местах подводили итоги, выбирали делегатов, избирали новые составы районных исполкомов конгресса татар. Спасибо руководству республики и Министерству культуры.

Индира Латыпова, председатель исполкома Туймазинского конгресса татар

Съезд Конгресса татар Башкортостана проводится раз в пять лет. В этом году он был посвящен 25-летию со дня основания общественной организации.

Сегодняшнее мероприятие очень важное в истории татар. 25 лет развития, это функционирование татарских общественных организаций. За эти годы было сделано очень много.

Руслан Масагутов, председатель исполкома Общества татарских краеведов
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии