В Уфе состоялся V съезд общественной организации «Конгресс татар Башкортостана»

В уфимском театре «Нур» состоялся пятый съезд региональной общественной организации «Конгресс татар Башкортостана».
Мероприятие началось с возложения цветов памятнику Габдуллы Тукая. Почетные гости почтили память известного поэта. Далее приступили к работе съезда. На нем были подведены итоги проделанной работы, подняты вопросы сохранения и развития татарского языка и культуры. По итогам встречи была принята резолюция, также состоялось награждение самых активных членов организации.
Съезд Конгресса татар Башкортостана проводится раз в пять лет. В этом году он был посвящен 25-летию со дня основания общественной организации.