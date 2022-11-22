В Уфе состоялся V съезд общественной организации «Конгресс татар Башкортостана»

Мероприятие началось с возложения цветов памятнику Габдуллы Тукая. Почетные гости почтили память известного поэта. Далее приступили к работе съезда. На нем были подведены итоги проделанной работы, подняты вопросы сохранения и развития татарского языка и культуры. По итогам встречи была принята резолюция, также состоялось награждение самых активных членов организации.